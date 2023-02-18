Москвичам пообещали «мужские морозы» на 23 февраля

Центр погоды «Фобос» пообещал москвичам «мужские морозы» на 23 февраля

Жителей Москвы ожидают «мужские морозы» в День защитника Отечества на 23 февраля. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщили на портале «Метеовести» центра погоды «Фобос».

Синоптики объяснили, что в грядущие праздничные выходные в столичный регион вернется в снег, а температура начнет постепенно повышаться.

«В День защитника Отечества морозы еще вполне "мужские" — от минус 12-17 градусов ночью до минус 5-10 градусов», — говорится в сообщении.

24 февраля в Москву придет температура от минус двух до минус семи градусов, а на следующий день ситуация будет близка к оттепели — от нуля до минус пяти градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Центральной России весеннюю погоду стоит ждать только в конце первой декады апреля.