Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:55, 18 февраля 2023Россия

Пригожин опроверг связь между ЧВК «Вагнер» и российской армией

Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» не имеет отношения к российской армии

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг связь между ЧВК и российской армией. Слова бизнесмена приводит его пресс-служба.

Таким образом он прокомментировал заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что компания вошла в состав армии России. По словам Пригожина, глава Франции «живет в мире иллюзий», а также плохо представляет то, что происходит в Москве.

«ЧВК "Вагнер" — это частная армия, которая действовала, действует и будет действовать по всему миру. Как бы вам и вашим американским друзьям ни хотелось, чтобы было иначе. Мы защищаем тех, кого вы унижали многие десятки лет», — подчеркнул он.

Ранее группа американских сенаторов призвала признать ЧВК «Вагнер» иностранной террористической организацией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Столтенберг сравнил риск эскалации на Украине с опасностью победы России
В Москве стали продавать микростудии площадью менее девяти «квадратов»
Россиянин отсек ножницами и топором пальцы сожительнице из-за счетов по ЖКХ
В Токио подтвердили падение ракеты КНДР в экономической зоне Японии
Российского олимпийского чемпиона дисквалифицировали за допинг
Пригожин опроверг связь между ЧВК «Вагнер» и российской армией
В Польше рассказали о планах после ухода Столтенберга с поста генсека НАТО
В Москве сотрудник Ozon напал на клиента из-за возврата товара и попал на видео
В России раскритиковали попытку представить Пушкина французом
На Украине понадеялись получить приглашение в НАТО уже в июне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.