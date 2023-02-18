Пригожин опроверг связь между ЧВК «Вагнер» и российской армией

Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» не имеет отношения к российской армии

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг связь между ЧВК и российской армией. Слова бизнесмена приводит его пресс-служба.

Таким образом он прокомментировал заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что компания вошла в состав армии России. По словам Пригожина, глава Франции «живет в мире иллюзий», а также плохо представляет то, что происходит в Москве.

«ЧВК "Вагнер" — это частная армия, которая действовала, действует и будет действовать по всему миру. Как бы вам и вашим американским друзьям ни хотелось, чтобы было иначе. Мы защищаем тех, кого вы унижали многие десятки лет», — подчеркнул он.

Ранее группа американских сенаторов призвала признать ЧВК «Вагнер» иностранной террористической организацией.