Военный эксперт высказался об участии основных сил России в спецоперации

Военный эксперт Коновалов заявил, что Россия еще не ввела основные силы в зону СВО

Россия пока не задействовала основные силы в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое мнение высказал военный эксперт Иван Коновалов в беседе с изданием «Украина.ру».

По словам Коновалова, резерв из мобилизованных отправляют на фронт постепенно, после того, как они проходят соответствующую подготовку. Смысла бросать неподготовленных людей на передовую нет, подчеркнул эксперт.

«Поэтому мобилизованные присоединяются к обстрелянным частям с большим боевым опытом. Получается амальгама, когда они вместе с ними сами набираются опыта и становятся полноценными бойцами на линии фронта», — пояснил он.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября 2022 года. Всего из запаса призвали 300 тысяч россиян. От мобилизации в стране освободили более 830 тысяч человек, часть из них — сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса и других социально значимых государственных сфер.