В Токио подтвердили падение ракеты КНДР в экономической зоне Японии

Власти подтвердили падение ракеты КНДР в исключительной экономической зоне Японии

Власти Японии подтвердили, что ракета, которая была запущена КНДР в субботу, 18 февраля, упала в японской исключительной экономической зоне. Об этом сообщает «Киодо».

По данным агентства, падение ракеты было зафиксировано в 200 километрах от острова Хоккайдо. Уточняется, что в общей сложности ракета провела в воздухе 66 минут. При этом высота ее полета составила порядка 5,7 тысячи километров, а дальность — около 900 километров.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил обеспечить безопасность самолетов и судов в данном районе, а также подготовиться к «непредвиденным обстоятельствам».

Ранее 18 февраля сообщалось, что Северная Корея, предположительно, запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.