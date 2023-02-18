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14:03, 18 февраля 2023Мир

В Токио подтвердили падение ракеты КНДР в экономической зоне Японии

Власти подтвердили падение ракеты КНДР в исключительной экономической зоне Японии

Фото: Issei Kato / Reuters

Власти Японии подтвердили, что ракета, которая была запущена КНДР в субботу, 18 февраля, упала в японской исключительной экономической зоне. Об этом сообщает «Киодо».

По данным агентства, падение ракеты было зафиксировано в 200 километрах от острова Хоккайдо. Уточняется, что в общей сложности ракета провела в воздухе 66 минут. При этом высота ее полета составила порядка 5,7 тысячи километров, а дальность — около 900 километров.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил обеспечить безопасность самолетов и судов в данном районе, а также подготовиться к «непредвиденным обстоятельствам».

Ранее 18 февраля сообщалось, что Северная Корея, предположительно, запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.

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Варвара Кошечкина
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