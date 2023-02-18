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12:23, 18 февраля 2023Мир

Стало известно о вероятном запуске КНДР баллистической ракеты в Японское море

Yonhap сообщило о возможном пуске КНДР баллистической ракеты в направлении Японского моря

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Стало известно о запуске КНДР, возможно, баллистической ракеты в направлении Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

Информацию подтвердила береговая охрана Японии и рекомендовала находящимся в акватории судам не приближаться к обломкам боеприпаса в случае его обнаружения, а сообщить об их местоположении властям.

Дальность, высота и скорость полета баллистической ракеты пока не указываются.

КНДР в 2022 году выпустила более 70 ракет, что является рекордным числом.

10 февраля сообщалось, что в Пхеньяне на параде в честь 75-й годовщины образования Корейской народной армии было продемонстрировано самое большое в истории страны количество ядерных ракет. В частности, были показаны межконтинентальные баллистические ракеты «Хвасон-17» и прототип новой межконтинентальной баллистической ракеты с твердотопливным двигателем.

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Любовь Ширижик
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