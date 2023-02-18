В Минобороны оценили потери ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

МО России: на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли свыше 50 бойцов

На южнодонецком и запорожском направлениях Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 50 бойцов. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, на этих участках группировка российских войск «Восток» нанесла огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка Донецкой народной республики (ДНР) и Полтавка Запорожской области.