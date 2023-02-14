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13:49, 14 февраля 2023Бывший СССР

Пушилин заявил об ожесточенных боях и успехах в Угледаре

Врио главы ДНР Пушилин заявил об ожесточенных боях в юго-восточной части Угледара

В Угледаре есть успехи, а в юго-восточной части города проходят ожесточенные боевые действия. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Угледарское направление: здесь мы видим, что развернулись боевые действия в юго-восточной части Угледара, здесь очень тяжело, очень ожесточенные бои. Но, тем не менее, мы видим определенные успехи», — рассказал он.

10 февраля Пушилин сообщил, что российские силы закрепились в южной части Угледара. По его словам, Украина продолжает перебрасывать в город подкрепление в достаточно большом объеме, что замедляет взятие населенного пункта. Он назвал Угледар одним из «достаточно горячих» направлений в данный момент.

Ранее военные России уничтожили до 75 украинских бойцов на южнодонецком направлении, в районе населенных пунктов Угледар и Водяное. Кроме того, армия Украины потеряла танк, боевую машину пехоты и три боевых бронированных автомобиля.

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Кристина Есикова
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