На Кубани при пожаре в частном доме погибли двое детей

В поселке Комсомольский на Кубани при пожаре в частном доме погибли двое маленьких детей

Двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Комсомольский Краснодарского края. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СКР по региону.

Инцидент произошел утром 18 февраля. Огонь вспыхнул в доме 22-летней женщины, проживающей с двумя дочерями возрастом одного и двух лет. Мать не смогла спасти из-за сильного огня и задымления в помещении, поэтому выбежала из дома.

«После ликвидации пожара в доме обнаружены тела детей. По предварительной версии причиной пожара является неисправность питания электроприбора», — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают следователи, назначены медицинская и пожрано-техническая экспертизы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в селе Мамоны Иркутской области пять человек сгорели заживо при пожаре в двухквартирном жилом доме.