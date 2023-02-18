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06:27, 18 февраля 2023Мир

В КНР указали на важность переговоров России и США для урегулирования на Украине

Global Times: для урегулирования ситуации на Украине необходим диалог между Россией и США

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Директор европейского департамента Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь указал на то, что для урегулирования конфликта на Украине необходим не только диалог между Москвой и Киевом, но также важны переговоры России и США, сообщает газета Global Times.

«Урегулирование только конфликта между РФ и Украиной нельзя считать фундаментальным решением», — заявил эксперт, отметив, что даже если две страны урегулируют разногласия, конфликт между ними может вновь внезапно обостриться.

Политолог считает, что для разрешения данного вопроса нужны также переговоры между Москвой и Вашингтоном, а также Россия должна поддерживать конструктивный диалог с НАТО. При этом он подчеркнул необходимость ведения между Россией и Украиной диалога таким образом, чтобы в него не вмешивались третьи государства.

Ранее испанская левая партия Podemos призвала власти страны прекратить следовать интересам США в конфликте на Украине. Министр по социальным правам и повестке дня на 2030 год Ионе Беларра попросила правящую Испанскую социалистическую рабочую партию, с которой Podemos входит в коалиционное правительство, пересмотреть свою позицию и признать эскалацию ошибкой.

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Марина Совина
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