В КНР указали на важность переговоров России и США для урегулирования на Украине

Global Times: для урегулирования ситуации на Украине необходим диалог между Россией и США

Директор европейского департамента Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь указал на то, что для урегулирования конфликта на Украине необходим не только диалог между Москвой и Киевом, но также важны переговоры России и США, сообщает газета Global Times.

«Урегулирование только конфликта между РФ и Украиной нельзя считать фундаментальным решением», — заявил эксперт, отметив, что даже если две страны урегулируют разногласия, конфликт между ними может вновь внезапно обостриться.

Политолог считает, что для разрешения данного вопроса нужны также переговоры между Москвой и Вашингтоном, а также Россия должна поддерживать конструктивный диалог с НАТО. При этом он подчеркнул необходимость ведения между Россией и Украиной диалога таким образом, чтобы в него не вмешивались третьи государства.

Ранее испанская левая партия Podemos призвала власти страны прекратить следовать интересам США в конфликте на Украине. Министр по социальным правам и повестке дня на 2030 год Ионе Беларра попросила правящую Испанскую социалистическую рабочую партию, с которой Podemos входит в коалиционное правительство, пересмотреть свою позицию и признать эскалацию ошибкой.