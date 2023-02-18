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12:53, 18 февраля 2023Бывший СССР

Пьяный украинский военный сбил насмерть жительницу Херсона и скрылся

Пьяный военный ВСУ сбил насмерть жительницу Херсона, его увезли с места ДТП сослуживцы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Херсоне военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившийся в состоянии опьянения, за рулем автомобиля сбил насмерть местную жительницу, ехавшую на велосипеде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

О смертельном ДТП в Национальную полицию Украины сообщил фельдшер скорой помощи, прибывший к месту происшествия на улице Белинского. Украинский военный не справился с управлением пикапом и совершил наезд на женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Сразу после ДТП туда прибыла группа военных. Они забрали автомобиль и пьяного сослуживца, а затем скрылись.

17 февраля подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что жителей занятых Украиной частей Донецкой народной республики (ДНР) терроризируют силовые структуры Киева. По его словам, в Красном Лимане, Славянске и Краматорске совместные патрули Министерства внутренних дел (МВД), Службы безопасности (СБУ) и Вооруженных сил Украины (ВСУ) под предлогом проверки документов врываются в дома мирных жителей с целью найти так называемых российских шпионов или тех, кто придерживается пророссийских взглядов.

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Любовь Ширижик
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