Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:23, 18 февраля 2023Мир

В США сообщили о намерении Байдена послать сигнал Путину

Белый дом заявил о намерении Байдена послать сигнал Путину во время выступления в Польше

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден намерен послать сигнал российскому коллеге Владимиру Путину во время выступления в Польше. Об этом заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, его слова приводятся на сайте пресс-службы администрации президента.

Кирби напомнил, что 21 февраля Байден намерен выступить в Варшаве с заявлением, которое будет посвящено годовщине начала специальной военной операции России на Украине (СВО).

В ходе своего обращения американский президент планирует послать сигнал Путину, а также российскому народу. Кроме того, Байден должен заявить о том, что Штаты продолжат вести политику поддержки Украины.

Ранее Кирби заявил, что Вашингтон по-прежнему не ставит задачи добиваться смены руководства России. По его словам, американская политика в отношении Москвы никак не менялась.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В США назвали ситуацию на фронте опасной для украинской армии
В Москве сотрудник Ozon напал на клиента из-за возврата товара и попал на видео
В России раскритиковали попытку представить Пушкина французом
На Украине понадеялись получить приглашение в НАТО уже в июне
Президент Польши усомнился в завершении конфликта на Украине в 2023 году
Власти российского региона рассказали о разрушениях после обстрела ВСУ
В США сообщили о намерении Байдена послать сигнал Путину
Ресторанный критик вспомнил легендарные московские пельменные
Президент Польши назвал предполагаемые сроки поставок Киеву танков Leopard
Второй построенный Россией ракетоносец Ту-160М отправили на испытания
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.