В США сообщили о намерении Байдена послать сигнал Путину

Белый дом заявил о намерении Байдена послать сигнал Путину во время выступления в Польше

Президент США Джо Байден намерен послать сигнал российскому коллеге Владимиру Путину во время выступления в Польше. Об этом заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, его слова приводятся на сайте пресс-службы администрации президента.

Кирби напомнил, что 21 февраля Байден намерен выступить в Варшаве с заявлением, которое будет посвящено годовщине начала специальной военной операции России на Украине (СВО).

В ходе своего обращения американский президент планирует послать сигнал Путину, а также российскому народу. Кроме того, Байден должен заявить о том, что Штаты продолжат вести политику поддержки Украины.

Ранее Кирби заявил, что Вашингтон по-прежнему не ставит задачи добиваться смены руководства России. По его словам, американская политика в отношении Москвы никак не менялась.