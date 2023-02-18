Командир разведвзвода ВДВ заявил о ликвидации украинской женщины-снайпера в ЛНР

Командир разведвзвода ВДВ заявил РИА Новости, что российские военные ликвидировали украинскую женщину-снайпера в Луганской народной республике (ЛНР).

Он отметил, что во время штурма позиций была обнаружена снайперская пара. После входа на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) штурмовых отрядов десантников ВС РФ стало известно, что погибшим снайпером была женщина в возрасте около 35 лет.

Ранее сообщалось, что российские военные из группировки «Отважные» в ходе штурма опорного пункта ВСУ в районе Кременной взяли в плен раненого десантника. Ему оказали первую помощь и отправили в госпиталь.

