Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:32, 18 февраля 2023Россия

Российские военные заявили о ликвидации украинской женщины-снайпера в ЛНР

Командир разведвзвода ВДВ заявил о ликвидации украинской женщины-снайпера в ЛНР

Фото: MOD Russia/ Globallookpress.com

Командир разведвзвода ВДВ заявил РИА Новости, что российские военные ликвидировали украинскую женщину-снайпера в Луганской народной республике (ЛНР).

Он отметил, что во время штурма позиций была обнаружена снайперская пара. После входа на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) штурмовых отрядов десантников ВС РФ стало известно, что погибшим снайпером была женщина в возрасте около 35 лет.

Ранее сообщалось, что российские военные из группировки «Отважные» в ходе штурма опорного пункта ВСУ в районе Кременной взяли в плен раненого десантника. Ему оказали первую помощь и отправили в госпиталь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД ответили на призыв Китая прекратить огонь на Украине
Во Франции оценили «Чернобыль в Огайо»
Российские военные заявили о ликвидации украинской женщины-снайпера в ЛНР
Легенда МЮ раскритиковал российских футболистов за отказ играть в Европе
В КНР указали на важность переговоров России и США для урегулирования на Украине
Врач-дементолог высказалась о состоянии здоровья Байдена
Во Франции ответили Макрону на слова о затяжном конфликте на Украине
Байден назвал вооруженные нападения «эпидемией» США
В Китае назвали безответственными заявления генсека НАТО
Стало известно о провокации Киева с убитыми людьми в Снигиревке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.