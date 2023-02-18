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01:02, 18 февраля 2023Россия

Стало известно о взятии в плен раненого десантника ВСУ бойцами группировки «О»

«Русская Весна»: военные из группировки РФ «Отважные» взяли в плен раненого десантника ВСУ

Фото: The Presidential Office of Ukraine/ Globallookpress.com

Российские военные из группировки «Отважные» в ходе штурма опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) взяли в плен раненого десантника. Об этом сообщает «Русская Весна».

Как стало известно изданию, указанная ситуация произошла в январе, когда военнослужащие пехоты атаковали украинские позиции в районе Кременной.

Среди выживших оказался боец ВСУ, получивший тяжелое ранение в бедро. Ему оказали первую помощь и отправили в госпиталь.

Ранее, 18 января, командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков назвал число солдат ВСУ, сдавшихся в плен при зачистке Соледара. По его словам, «какого-то огромного количества пленных там нет».

Он добавил, что среди украинских солдат, попавших в плен к военным РФ, офицеров нет, так как они сбежали из города, бросив свой личный состав задолго до окружения.

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Марина Совина
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