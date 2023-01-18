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23:46, 18 января 2023Россия

Российский офицер назвал количество сдавшихся в плен солдат ВСУ

Офицер Новиков заявил, что сдавшихся в плен при зачистке Соледара солдат ВСУ немного

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай в беседе с ТАСС заявил, что солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые добровольно сдались в плен при зачистке Соледара в Донецкой Народной Республике, было немного.

«Какого-то огромного количества пленных там нет. Те, кому предлагали сдаваться, несильно вняли предложению, и много украинских военных просто ликвидировано, преобладающая часть», — сказал российский офицер.

Он добавил, что среди украинских солдат, попавших в плен к военным РФ, офицеров нет, так как они сбежали из Соледара. По его словам, офицеры бросили свой личный состав и задолго до окружения, задолго до взятия Соледара сбежали.

10 января глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в центр Соледара вошли подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». На следующий день основатель организации Евгений Пригожин сообщил, что вагнеровцы взяли под контроль всю территорию города.

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Марина Совина
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