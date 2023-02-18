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01:50, 18 февраля 2023Мир

Сенат США пообещал продолжать поддерживать Украину

Демократ Шумер пообещал, что Сенат США продолжит поддерживать Украину
Чак Шумер

Чак Шумер. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса США Чак Шумер пообещал, что Сенат продолжит оказывать Украине необходимую поддержку, сообщает газета Washington Post.

«Я обещаю народу Украины, что Сенат США не откажется от своего обязательства поддерживать [Киев] в это военное время», — заявил он.

По словам политика, в 2022 году Сенат одобрил выделение Украине 113 миллиардов долларов, которые были направлены на военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву. Сенатор добавил, что останавливаться на этом нельзя и подчеркнул, что как демократы, так и республиканцы выступают за дальнейшую помощь Украине. Кроме того, Шумер призвал другие западные страны продолжать оказывать Киеву всевозможную поддержку.

Ранее обозреватель Джерард Бейкер предположил, что заставит США отказаться от поддержки Украины. Он заявил, что это может произойти при истощении военных ресурсов Вашингтона. Бейкер подчеркнул, что итоги кризиса на Украине определятся «синтезом военной мощи и политической воли».

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Марина Совина
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