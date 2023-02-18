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08:33, 18 февраля 2023Мир

Делегация материкового Китая впервые за последние три года посетила Тайвань

Официальная делегация материкового Китая впервые за последние три года посетила Тайвань

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Официальная делегация из Шанхая в субботу, 18 февраля посетила Тайвань. Отмечается, что данный визит представителей материкового Китая является первым за последние три года, сообщает центральное информационное агентство островного государства.

Делегацию из шести человек возглавил замначальника городской канцелярии по делам Тайваня Ли Сяодун. Прибывшие на остров примут участие в фестивале фонарей и займутся укреплением контактов с властями города Тайбэй. Их пребывание в Тайване продлится до 20 февраля.

Ранее востоковед Анастасия Ницула заявила, что США и Китай могут вступить в войну из-за Тайваня, но не очень этого хотят. По ее словам, в случае, если КНР прибегнет к силовому пути объединения с Тайванем, ей неминуемо придется иметь дело с возможной американской интервенцией в этот конфликт.

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Марина Совина
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