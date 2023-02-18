Официальная делегация материкового Китая впервые за последние три года посетила Тайвань

Официальная делегация из Шанхая в субботу, 18 февраля посетила Тайвань. Отмечается, что данный визит представителей материкового Китая является первым за последние три года, сообщает центральное информационное агентство островного государства.

Делегацию из шести человек возглавил замначальника городской канцелярии по делам Тайваня Ли Сяодун. Прибывшие на остров примут участие в фестивале фонарей и займутся укреплением контактов с властями города Тайбэй. Их пребывание в Тайване продлится до 20 февраля.

Ранее востоковед Анастасия Ницула заявила, что США и Китай могут вступить в войну из-за Тайваня, но не очень этого хотят. По ее словам, в случае, если КНР прибегнет к силовому пути объединения с Тайванем, ей неминуемо придется иметь дело с возможной американской интервенцией в этот конфликт.