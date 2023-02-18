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07:37, 18 февраля 2023Мир

В США осудили умалчивание о «ядерном ударе» в Огайо

Ведущий Newsmax Джонсон назвал крушение поезда с химикатами в Огайо ядерным ударом

Фото: NTSBGov / Reuters

Ведущий американской программы The Benny Show на телеканале Newsmax Бенни Джонсон заявил, что руководство США умалчивает о «ядерном ударе» по городу в штате Огайо. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Джонсон осудил умалчивание о крушении поезда с химикатами в Огайо и назвал ее «ядерным ударом» в Огайо. Он заявил, что фотографии с места происшествия необходимо разместить на обложках журналов и газет. Кроме того, кадры крушения следует показывать в американских новостях.

«Они нанесли ядерный удар по американскому городу. Однако этот факт полностью игнорируют наши "лидеры-экологи". Почему? За этим кроется гораздо более мрачная история», — подчеркнул журналист.

Химическая авария в Огайо произошла 5 февраля. Перевозивший химические вещества поезд сошел с рельсов и загорелся. Жителей Восточной Палестины эвакуировали. Позже американские экоактивисты сообщили о гибели рыбы и домашних животных в районе ЧП. По их версии, что химические вещества могут распространиться в воде и воздухе.

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Марина Совина
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