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11:55, 18 февраля 2023Бывший СССР

ВСУ применили боеприпасы с отравляющим веществом под Угледаром

ВСУ применили боеприпасы с неизвестным отравляющим веществом под Угледаром

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили боеприпасы с неизвестным отравляющим веществом под Угледаром. Об этом сообщает РИА Новости.

«Утром 16 февраля над позициями российских войск под Угледаром появились два ударных коптера противника. Один из коптеров был сразу же сбит, другой успел провести бомбометание и сбросил на наши позиции химический боеприпас», — сообщили российские военные, уточнив, что удары произошли под селом Урожайное и Великая Новоселовка.

Сообщается, что двое военнослужащих получили ожоги легких, у них также наблюдаются признаки отравления: раздражение слизистых оболочек и рвота.

Оставшиеся части боеприпаса и снаряда были направлены для изучения на экспертизу.

Ранее командир Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения (МОСН) Вооруженных сил (ВС) России с позывным Тренер сообщил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют боеприпасы с опасными поражающими элементами под Угледаром.

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Анастасия Астахова
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