Стало известно о применении ВСУ боеприпасов с опасными поражающими элементами

Командир медгруппы: ВСУ применяют боеприпасы с опасными поражающими элементами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют боеприпасы с опасными поражающими элементами под Угледаром. Об этом заявил командир Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения (МОСН) Вооруженных сил (ВС) России с позывным Тренер, передает РИА Новости.

«Из поражающих элементов, с которыми к нам поступают пациенты, в последнее время выявляются (…) правильной формы шарообразные элементы одинакового размера. (…) Есть подозрение, что эти поражающие элементы поступают из стран Запада. (...) И пациенты с ними одни из самых тяжелых», — сказал он.

По его словам, поражающие элементы проникают на большой скорости, начиная от конечностей и заканчивая брюшной, грудной и полостью черепа. Как утверждает командир группы, их форма «на большой скорости вызывает очень серьезный поражающий эффект».

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ сбрасывали на российских бойцов с дрона некие «химические составы». С таким же заявлением выступал и советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, ВСУ применили химоружие на соледарском и артемовском направлениях, откуда поступали сообщения о тошноте, рвоте и головокружении у российских военных.