Минобороны отреагировало на сообщения об увольнении офицеров ДНР и ЛНР

МО РФ опровергло сообщения об увольнении офицеров Донецкого и Луганского корпусов

Министерство обороны (МО) России отреагировало на сообщения о якобы увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после их вхождения в состав Вооруженных сил (ВС) РФ. Разъяснения по данному вопросу появились в Telegram-канале оборонного ведомства.

Министерство опровергло эти слухи и заявило, что все военнослужащие продолжают выполнять боевые задачи в рамках специальной военной операции (СВО). Подчеркивается, что не было издано ни одного приказа об увольнении офицеров данных соединений.

«С 1 января 2023 года личный состав 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса в полном составе с техникой, вооружением и материальными средствами включены в состав Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.

25 августа 2022 года президент России Владимир Путин постановил увеличить штатную численность ВС России до 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих. Подписанный главой государства указ вступил в силу 1 января 2023 года.