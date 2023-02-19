Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:13, 19 февраля 2023Бывший СССР

ВКС России нанесли удары по скоплениям бойцов ВСУ в Авдеевке

ВКС России нанесли серию ударов авиабомбами ФАБ-500 по скоплениям бойцов ВСУ в Авдеевке

Фото: Reuters

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли серию ударов авиабомбами ФАБ-500 по скоплениям бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), расквартированным в Авдеевке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Удары по пунктам временной дислокации (ПВД) украинских войск были нанесены вечером в воскресенье, 19 февраля.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России поразили пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ в районе города Хмельницкого.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Конгрессе США заявили о прогрессе в вопросе передачи Украине истребителей
ВКС России нанесли удары по скоплениям бойцов ВСУ в Авдеевке
Мужчины перечислили самые желанные подарки на 23 февраля
Зеленский оценил ситуацию на угледарском направлении
Вашингтон и Варшава обсудили наращивание военного присутствия США в Польше
Опубликованы кадры разлома земной коры после землетрясений в Турции
В Вашингтоне началась массовая акция против поддержки Украины
Франция назвала сроки поставок Украине танков AMX-10RC
Глава «Газпрома» рассказал о перспективах для российского газа на рынке Азии
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 41 тысячу человек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.