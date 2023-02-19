ВС России поразили пункт дислокации полка БПЛА ВСУ в районе Хмельницкого

МО РФ доложило о поражении пункта дислокации 383-го полка БПЛА ВСУ в районе Хмельницкого

Вооруженные силы (ВС) России поразили пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Хмельницкий. Об этом воскресенье, 19 февраля, журналистам доложил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российские военные нанесли удар высокоточными ракетами большой дальности морского базирования. Кроме того, они поразили склад артиллерийских боеприпасов противника в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области.

18 февраля председатель Хмельницкой областной государственной администрации Сергей Гамалий сообщил о повреждении военного объекта в Хмельницком. По его словам, в результате ударов по городу взрывной волной также были повреждены несколько домов и три учебных заведения.