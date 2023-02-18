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14:58, 18 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно о повреждении военного объекта на западе Украины

Власти сообщили о повреждении военного объекта в Хмельницком на западе Украины
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: РИА Новости

В городе Хмельницкий Хмельницкой области на западе Украины был поврежден военный объект. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Гамалий в своем Telegram-канале.

«Есть попадание в военный объект», — заявил он, добавив, что еще одно попадание было зафиксировано близ остановки общественного транспорта.

По его словам, в результате ударов по городу взрывной волной также были повреждены несколько домов и три учебные заведения. О погибших Гамалий не сообщил, другие подробности он также не привел.

Утром 18 февраля в Хмельницком прогремели два взрыва. До этого в Хмельницкой области и еще девяти областях Украины и в Киеве была объявлена воздушная тревога.

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Варвара Кошечкина
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