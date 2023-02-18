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10:25, 18 февраля 2023Бывший СССР

В Хмельницкой области прогремели два взрыва

Губернатор Гамалий сообщил о двух взрывах в Хмельницкой области Украины
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Carlos Barria / Reuters

В городе Хмельницкий Хмельницкой области Украины утром в субботу, 18 февраля, прогремели два взрыва. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Гамалий в своем Telegram-канале.

О первом взрыве глава региона сообщил в 10:03 по московскому времени. Спустя минуту он заявил, что в городе произошел второй взрыв.

«Оставайтесь в укрытиях!» — призвал Гамалий.

Ранее сообщалось, что утром в субботу в Киеве и десяти областях Украины была объявлена воздушная тревога. Предупреждение действовало в том числе в Хмельницкой области.

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Варвара Кошечкина
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