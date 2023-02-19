В США назвали бесполезное для поставок Украине оружие

Блинкен: США не видят пользы в поставках Украине оружия, которое ВСУ не умеют применять

Вашингтон не видит пользы в поставках Киеву оружия, которое военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не умеют применять и обслуживать. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью в эфире телекомпании CBS.

«Мы всегда ясно давали понять, что не следует уделять все внимание какой-либо отдельной системе вооружений, поскольку дело не только в ней. Нужно удостовериться, что украинцы обучены ее применению, что у них есть возможности для ее обслуживания. Поскольку, если они не обучены ее применению, это не принесет им особой пользы. Если они не могут ее обслуживать и она развалится через неделю, то это не принесет им особой пользы», — пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, касаются ли его словам поставок истребителей, Блинкен сообщил, что речь идет о военной технике любой сложности, опыта использования которой у украинских военных до этого не было.

Ранее глава комитета палаты Конгресса США по международным делам Майкл Маккол заявлял, что в вопросе передачи Украине американских многоцелевых истребителей F-16 есть прогресс. По словам конгрессмена, поддержка соответствующего решения растет с каждым днем.