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19:31, 19 февраля 2023Мир

В Конгрессе США заявили о прогрессе в вопросе передачи Украине истребителей

Конгрессмен США Маккол заявил о прогрессе по вопросу передачи Украине истребителей F-16

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В вопросе передачи Украине американских многоцелевых истребителей F-16 есть прогресс, поддержка этого решения растет с каждым днем. Об этом в эфире CNN рассказал глава комитета палаты Конгресса США по международным делам Майкл Маккол.

«Я думаю, [сейчас наконец] появляется импульс для того, чтобы произошла [передача истребителей]», — рассказал конгрессмен. Также он призвал увеличить объемы военной помощи Киеву и «дать Украине все что ей необходимо для борьбы».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что истребители F-16 должны оставаться на территории страны, а поставлять их Украине не стоит. Он отметил, что это «абсолютно иная ситуация», нежели вопрос о передаче Киеву тяжелых вооружений.

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Дмитрий Сотак
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