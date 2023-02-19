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08:33, 19 февраля 2023Россия

В России рассчитали индекс блинов

Аналитики «Чек Индекс» выяснили, что средний чек на продукты для блинов составит 93 рубля

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Аналитики сервиса «Чек Индекс» рассчитали индекс блинов в стране. Средний чек на продукты для этого блюда в феврале составит 93 рубля, передает РИА Новости.

Так, индекс вырос на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что в Москве показатель находится на уровне 99 рублей (вырос на пять процентов), в Санкт-Петербурге — 96 рублей (рост на 10 процентов), в Казани — 90 рублей (на девять процентов выше), в Екатеринбурге — 102 рубля (на 10 процентов выше), в Новосибирске — 103 рубля (вырос на 6 процентов).

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Марина Совина
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