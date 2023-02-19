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05:47, 19 февраля 2023Россия

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору блинов

Роспотребнадзор: готовые замороженные блины не должны быть слипшимися

Фото: M Draa / Unsplash

Роспотребнадзор в преддверии Масленицы дал рекомендации по выбору готовых замороженных блинов в магазинах. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве рассказали, что необходимо обращать внимание не только на срок годности, но и на внешний вид упаковки и ее содержимого. «Все блинчики должны быть примерно одинакового размера, плотно свернутыми, цвет их может быть от кремового до слегка коричневого, они не должны слипаться», — указали в Роспотребнадзоре, пояснив, что блины слипаются из-за неправильного хранения и повторной заморозки.

Отмечается, что на упаковке должны быть указаны, в частности, срок годности, дата изготовления, условиях хранения, единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, а также показатели пищевой ценности. Необходимо также внимательно изучить состав блинов, в котором должны присутствовать только мука, молоко и куриные яйца.

Ранее диетолог Александр Андреев рассказал, какой должна быть качественная квашенная капуста. По его словам, если капуста даже с морковью имеет бледный цвет, а сама она твердая, но не хрустит, то ее лучше не покупать.

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Варвара Кузьмина
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