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01:36, 29 октября 2022Забота о себе

Диетолог дал советы по выбору квашеной капусты

Диетолог Андреев: при выборе квашеной капусты следует обратить внимание на ряд факторов

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Диетолог Александр Андреев в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что при покупке квашеной капусты на рынке следует обратить внимание на ряд факторов, по которым определяют качество продукта.

«Отказаться от покупки следует в том случае, если капуста даже с морковью имеет бледный цвет, и сок у нее прозрачный, или если капуста вроде твердая, но не хрустит», — сказал специалист.

Андреев также отметил, что капустный рассол должен быть «немного тягучим». Он посоветовал пробовать капусту, чтобы оценить качество продукта. «Если капуста твердая, но не хрустит — значит, ее обрабатывали кипятком, так она быстрее просаливается, но теряет витамины», — отметил он. По его словам, чем крупнее нарезана капуста, тем больше в ней сохранилось витаминов.

Диетолог добавил, что при покупке продукта в магазине в готовом виде следует читать этикетку. Он подчеркнул, что в составе не должно быть уксуса или лимонной кислоты.

Ранее диетологи Лиза Ричардс и Крутика Нанавати объяснили, что рафинированная мука и растительное масло наиболее опасны для фигуры. Отмечается, что в рафинированной муке много калорий и мало питательных веществ, но при этом высокий гликемический индекс, который способствует быстрому повышению уровня сахара в крови. Диетолог посоветовала отказаться от нее в пользу цельнозерновой или миндальной.

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Марина Совина
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