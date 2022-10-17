Диетологи назвали два мешающих похудению ингредиента

Диетологи Ричардс и Нанавати посоветовали отказаться от муки и масла при похудении

Рафинированная мука и растительное масло мешают похудеть, считают диетологи Лиза Ричардс и Крутика Нанавати. В материале для She Finds они объяснили, почему эти два ингредиента наиболее опасны для фигуры.

Одним из худших ингредиентов при похудении Нанавати назвала рафинированную муку. В ней много калорий и мало питательных веществ, но при этом высокий гликемический индекс, который способствует быстрому повышению уровня сахара в крови. Диетолог посоветовала отказаться от нее в пользу цельнозерновой или миндальной.

«Более того, если вы часто употребляете продукты, приготовленные из рафинированной муки, вы также подвергаете себя повышенному риску развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний», — предостерегла специалист.

Желающим похудеть Ричардс посоветовала пересмотреть употребление растительного масла, которое часто используется для готовки, причем не только для жарки, но и для варки. «Масло — один из худших ингредиентов для приготовления пищи, если вы хотите похудеть», — заявила диетолог. Она объяснила, что в нем много пустых калорий и мало пользы. Вместо него Ричардс рекомендует использовать воду или бальзамический уксус.

Ранее сообщалось, что диетолог Дарья Русакова рассказала о вреде слишком быстрого похудения. По словам Русаковой, чтобы запустить процесс похудения, нужно снизить калорийность рациона, составить правильный режим питания и увеличить физические нагрузки.