Боррель заявил о необходимости блицкрига в промышленности ЕС

Глава дипломатии ЕС Боррель: промышленный блицкриг необходим Евросоюзу для снабжения армий

Для надлежащего снабжения европейских армий Евросоюзу (ЕС) необходим промышленный блицкриг, который позволит многократно увеличить производство оружия, боеприпасов и военной техники. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

Также Боррель отметил, что Украина получает достаточно вооружений, но мало боеприпасов, и пообещал, что ситуация может быть исправлена в течение пары недель. «Украина получает достаточно оружия, но мало боеприпасов. В этом проблема, важно, чтобы [украинскому президенту Владимиру] Зеленскому меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы», — посетовал еврокомиссар.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес призвал военнослужащих Вооруженных сил Украины стрелять точнее, чтобы экономить боеприпасы. «Вам нужно 100 артиллерийских снарядов, чтобы прорвать российскую линию обороны, или всего пять? Если вы будете стрелять точнее, вам не понадобятся 100 снарядов», — заявил министр.