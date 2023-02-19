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13:10, 19 февраля 2023Россия

На Украине погиб прошедший чеченскую войну россиянин

На Украине погиб прошедший чеченскую войну Юрий Боринских

Фото: Alexei Alexandrov / AP

В ходе специальной военной операции (СВО) России на Украине погиб уроженец Пермского края Юрий Боринских. Об этом сообщается на официальной странице администрации Чердынского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что мужчина был внуком ветерана Великой Отечественной войны, принимал участие в боевых действиях в Чечне. Погибший был награжден орденом Мужества и медалью «За Отвагу».

«От имени администрации округа выражаем соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича Боринских, погибшего при исполнении воинского долга в ходе спецоперации», — говорится в сообщении администрации.

18 февраля стало известно о гибели в зоне СВО экс-депутата думы Владивостока Дмитрия Ямщикова. О смерти сообщил его бывший коллега, глава комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности гордумы IV созыва Михаил Веселов.

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Варвара Кошечкина
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