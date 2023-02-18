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09:42, 18 февраля 2023Россия

Стало известно о гибели экс-депутата думы в зоне СВО

РИА Новости: экс-депутат думы Владивостока Ямщиков погиб в зоне спецоперации

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Экс-депутат думы Владивостока Дмитрий Ямщиков погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил его бывший коллега, глава комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности гордумы IV созыва Михаил Веселов, передает РИА Новости.

По словам Веселова, о гибели Ямщикова ему стало известно 17 февраля. Он вспомнил мероприятие, в котором ему довелось участвовать с бывшим-коллегой депутатом: в 2015 году они передавали копию Знамени Победы учащимся 1-й гимназии Владивостока, выпускником которой был сам Ямщиков. Веселов отметил, что для коллеги это событие было волнительным.

Ямщиков в 2012 году был избран депутатом думы Владивостока IV созыва по одномандатному избирательному округу №6.

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Алевтина Запольская
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