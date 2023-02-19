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23:59, 19 февраля 2023Забота о себе

Диетолог назвала продукты с нулевой и отрицательной калорийностью

Диетолог Писарева: огурец и капуста являются продуктами с отрицательной калорийностью

Фото: Harshal S. Hirve / Unsplash

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала продукты с нулевой и отрицательной калорийностью. Ее слова приводит RT.

Специалист пояснила, что речь идет о продуктах, на переваривание которых тратится столько же или больше калорий, чем в них содержится. «Например, в кусочке огурца 10 ккал, а на пережевывание и переваривание мы тратим 15 ккал — получается продукт с отрицательной калорийностью», — сказала диетолог.

Писарева добавила, что к таким продуктам также относятся зелень, водоросли, сельдерей, капуста, спаржа и кабачки. Она посоветовала тем, кто хочет похудеть не сидеть на голодной диете, а включить в свой рацион в большом количестве продукты, которые имеют нулевую калорийность.

При этом, по словам врача, то, что продукты с отрицательной калорийностью сжигают жир является мифом. «Эти продукты ускоряют метаболизм и улучшают пищеварение», — отметила она.

Ранее диетолог и кардиолог Светлана Павличенко назвала кофе напитком, полезным для почек и сердца. По ее словам, употребление напитка снижает риск развития повреждения почек, риски сердечно-сосудистых заболеваний, аритмий и даже смертность от всех причин.

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Марина Совина
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