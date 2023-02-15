Диетолог назвала полезные свойства кофе

Диетолог Светлана Павличенко назвала кофе полезным для почек и сердца

Диетолог и кардиолог Светлана Павличенко назвала кофе напитком, полезным для почек и сердца. О положительных свойствах напитка исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» рассказала «Ленте.ру».

Павличенко отметила, что у кофе имеется масса полезных свойств. Так, употребление напитка снижает риск развития повреждения почек, риски сердечно-сосудистых заболеваний, аритмий и даже смертность от всех причин, пояснила она.

Употребление кофе не приводит к увеличению сердечных аритмий, а даже незначительно снижает их вероятность Светлана Павличенко диетолог, кардиолог

По словам собеседницы «Ленты.ру», ученые из Великобритании доказали кардиопротективное действие кофе. Участники исследования, сообщавшие о ежедневном употреблении двух-трех чашек кофе, отличались пониженным риском сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, аритмий и смерти от любой причины в течение 10 лет.

Употребление кофе может быть эффективным средством улучшения состояния печени и способствовать снижению риска цирроза печени. Кроме этого, употребление кофе значительно снижает частоту развития гепатоцеллюлярной карциномы печени, дополнила врач.

Однако для употребления кофе есть и противопоказания, обратила внимание Павличенко. Содержание кофеина в напитке может приводить к повышению артериального давления у людей с тяжелой гипертонией. «Четыре-пять чашек кофе содержат около 400 миллиграммов кофеина, что в целом считается безопасной дозой для здорового взрослого человека, но у людей с заболеваниями сердца и повышенной чувствительностью к кофеину эта доза может вызывать неприятные симптомы», — прокомментировала Павличенко.

Также ежедневное употребление трех-пяти чашек эспрессо приводит к повышению уровня холестерина в крови, особенно у мужчин, а более шести чашек вареного нефильтрованного кофе или приготовленного в кофейнике приводит к повышению уровня общего холестерина и у мужчин, и у женщин. Но уровень общего холестерина — это всего лишь лабораторный показатель, подвела итог диетолог и кардиолог.

Ранее Светлана Павличенко назвала способы улучшить пищеварение. Она призвала есть больше продуктов с высоким содержанием клетчатки.