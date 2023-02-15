Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:46, 15 февраля 2023Забота о себе

Диетолог назвала полезные свойства кофе

Диетолог Светлана Павличенко назвала кофе полезным для почек и сердца

Фото: SnapbyThree MY / Unsplash

Диетолог и кардиолог Светлана Павличенко назвала кофе напитком, полезным для почек и сердца. О положительных свойствах напитка исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» рассказала «Ленте.ру».

Павличенко отметила, что у кофе имеется масса полезных свойств. Так, употребление напитка снижает риск развития повреждения почек, риски сердечно-сосудистых заболеваний, аритмий и даже смертность от всех причин, пояснила она.

Употребление кофе не приводит к увеличению сердечных аритмий, а даже незначительно снижает их вероятность

Светлана Павличенкодиетолог, кардиолог

По словам собеседницы «Ленты.ру», ученые из Великобритании доказали кардиопротективное действие кофе. Участники исследования, сообщавшие о ежедневном употреблении двух-трех чашек кофе, отличались пониженным риском сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, аритмий и смерти от любой причины в течение 10 лет.

Употребление кофе может быть эффективным средством улучшения состояния печени и способствовать снижению риска цирроза печени. Кроме этого, употребление кофе значительно снижает частоту развития гепатоцеллюлярной карциномы печени, дополнила врач.

Материалы по теме:
Технологии десятилетия, навсегда изменившие медицину. Как они работают в Москве?
Технологии десятилетия, навсегда изменившие медицину.Как они работают в Москве?
14 июня 2022
Долгая счастливая жизнь. Как технологии будущего помогут победить болезни и спасут миллиарды жизней?
Долгая счастливая жизнь.Как технологии будущего помогут победить болезни и спасут миллиарды жизней?
9 ноября 2021
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак. Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак.Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
29 сентября 2022

Однако для употребления кофе есть и противопоказания, обратила внимание Павличенко. Содержание кофеина в напитке может приводить к повышению артериального давления у людей с тяжелой гипертонией. «Четыре-пять чашек кофе содержат около 400 миллиграммов кофеина, что в целом считается безопасной дозой для здорового взрослого человека, но у людей с заболеваниями сердца и повышенной чувствительностью к кофеину эта доза может вызывать неприятные симптомы», — прокомментировала Павличенко.

Также ежедневное употребление трех-пяти чашек эспрессо приводит к повышению уровня холестерина в крови, особенно у мужчин, а более шести чашек вареного нефильтрованного кофе или приготовленного в кофейнике приводит к повышению уровня общего холестерина и у мужчин, и у женщин. Но уровень общего холестерина — это всего лишь лабораторный показатель, подвела итог диетолог и кардиолог.

Ранее Светлана Павличенко назвала способы улучшить пищеварение. Она призвала есть больше продуктов с высоким содержанием клетчатки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
В Киевской области произошла серия взрывов
Россиянам предсказали дефицит одежды из Турции
Дрейку удалось избежать суда по делу об убийстве XXXTentacion
Пригожин раскрыл смысл боев за Артемовск
В МИД России назвали виновных в минном загрязнении Украины
Госдума денонсировала европейскую Конвенцию об уголовном наказании за коррупцию
Звезда сериалов «Солдаты» и «Бригада» рассказал о срочной госпитализации
Cамолет Элвиса Пресли продали на аукционе почти за 20 миллионов рублей
В России высказались о помощи Турции в строительстве зданий после землетрясений
Еврокомиссия назначила примерную дату форума по санкциям против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.