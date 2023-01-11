Врач назвала способы улучшить пищеварение

Диетолог Павличенко призвала употреблять больше клетчатки для улучшения пищеварения

Чтобы улучшить пищеварение и поддерживать метаболическое здоровье, нужна клетчатка, считает терапевт, диетолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко. В беседе с «Лентой.ру» врач назвала способы наладить работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Павличенко призвала употреблять больше клетчатки, поскольку она помогает справиться с чувством голода и контролировать уровень сахара в крови, стимулирует рост кишечной микрофлоры и обеспечивает здоровье кишечника.

«Растворимая клетчатка содержится в злаках — ячмене, овсянке, орехах, бобовых — фасоли, чечевице, горохе, а также во фруктах и ягодах, — пояснила собеседница «Ленты.ру». — Нерастворимая клетчатка, содержащаяся в пшеничных отрубях, цельнозерновом хлебе, коричневом рисе, семенах и кожуре многих фруктов и овощей, обеспечивает регулярность стула, выполняет функции энтеросорбента».

30-45 граммов клетчатки нужно съедать взрослому человеку для профилактики болезней сердца

По словам Павличенко, российские диетологи рекомендуют употреблять взрослым людям по 20-25 граммов клетчатки в сутки. Американские врачи считают, что мужчинам требуется по 28-34 грамма, а женщинам — по 22-28 граммов клетчатки в сутки.

Для того чтобы получать необходимое количество клетчатки, нужно съедать по 500 граммов овощей и фруктов ежедневно. Также следует заменить продукты из рафинированного зерна на цельные злаки: белый рис — на бурый, отдавать предпочтение хлебу из цельнозерновой муки, больше есть гречки, ячменя и амаранта

Светлана Павличенко диетолог

Также насытить рацион клетчаткой помогут одна-две столовые ложки миндаля, молотых семян льна или чиа, добавленные к кашам; нарезанные кубиками овощи в запеканках и супах. «Перекусывать необходимо не крекерами и чипсами, а хрустящими сырыми овощами или горстью миндаля. Нелишним будет два-три раза в неделю заменять мясо в супах фасолью или бобовыми», — подвела итог диетолог.

Ранее Светлана Павличенко объяснила, почему людям с лишним весом нужно немедленно начинать худеть. Она предупредила, что ожирение провоцирует инфаркты и диабет.