Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:17, 11 января 2023Забота о себе

Врач назвала способы улучшить пищеварение

Диетолог Павличенко призвала употреблять больше клетчатки для улучшения пищеварения

Фото: Wesual Click / Unsplash

Чтобы улучшить пищеварение и поддерживать метаболическое здоровье, нужна клетчатка, считает терапевт, диетолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко. В беседе с «Лентой.ру» врач назвала способы наладить работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Павличенко призвала употреблять больше клетчатки, поскольку она помогает справиться с чувством голода и контролировать уровень сахара в крови, стимулирует рост кишечной микрофлоры и обеспечивает здоровье кишечника.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября 2021

«Растворимая клетчатка содержится в злаках — ячмене, овсянке, орехах, бобовых — фасоли, чечевице, горохе, а также во фруктах и ягодах, — пояснила собеседница «Ленты.ру». — Нерастворимая клетчатка, содержащаяся в пшеничных отрубях, цельнозерновом хлебе, коричневом рисе, семенах и кожуре многих фруктов и овощей, обеспечивает регулярность стула, выполняет функции энтеросорбента».

30-45граммов

клетчатки нужно съедать взрослому человеку для профилактики болезней сердца

По словам Павличенко, российские диетологи рекомендуют употреблять взрослым людям по 20-25 граммов клетчатки в сутки. Американские врачи считают, что мужчинам требуется по 28-34 грамма, а женщинам — по 22-28 граммов клетчатки в сутки.

Для того чтобы получать необходимое количество клетчатки, нужно съедать по 500 граммов овощей и фруктов ежедневно. Также следует заменить продукты из рафинированного зерна на цельные злаки: белый рис — на бурый, отдавать предпочтение хлебу из цельнозерновой муки, больше есть гречки, ячменя и амаранта

Светлана Павличенкодиетолог

Также насытить рацион клетчаткой помогут одна-две столовые ложки миндаля, молотых семян льна или чиа, добавленные к кашам; нарезанные кубиками овощи в запеканках и супах. «Перекусывать необходимо не крекерами и чипсами, а хрустящими сырыми овощами или горстью миндаля. Нелишним будет два-три раза в неделю заменять мясо в супах фасолью или бобовыми», — подвела итог диетолог.

Ранее Светлана Павличенко объяснила, почему людям с лишним весом нужно немедленно начинать худеть. Она предупредила, что ожирение провоцирует инфаркты и диабет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
В Кремле рассказали о дальнейшем взаимодействии Путина и Мантурова
Нюша показала фигуру после родов
Британского премьера обвинили в издевательстве над спасением планеты
Путин потребовал решать проблемы новых регионов независимо от спецоперации
Врач назвала способы улучшить пищеварение
Кулеба оценил шансы Киева получить немецкие танки
Собянин сообщил об открытии нового участка дублера МКАД
Меладзе отказались лишать звания народного артиста Чечни
Глава Федерации футбола Франции ушел в отставку после критики в адрес Зидана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.