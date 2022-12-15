Кардиолог Светлана Павличенко предупредила, что ожирение провоцирует диабет и инфаркт

Ожирение провоцирует развитие смертельных болезней — диабета, остеоартрита, инфаркта, предупредила терапевт, кардиолог исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко. В беседе с «Лентой.ру» врач назвала веские причины срочно начать худеть.

Ожирение доставляет физические неудобства, снижает качество жизни и становится одной из причин развития сердечно-сосудистых заболеваний (в том числе инфаркта и инсульта), сахарного диабета II типа, нарушение обмена веществ, проблемы с печенью, остеоартрит, рак эндометрия, груди, яичников, простаты, печени, желчного пузыря, почек, кишечника. Также ожирение вызывает проблемы со сном, рассказала кардиолог.

Павличенко рассказала, что в последнее время распространилась концепция метаболически здорового ожирения. Это люди, практически здоровые по всем клиническим и лабораторным и не имеющие факторов риска развития опасных болезней.

40 процентов людей с лишним весом не имеют проблем со здоровьем и вписываются в концепцию метаболически здорового ожирения

Но если у человека ожирение сопровождается нарушением обмена веществ, похудение является единственным для него способом сохранить здоровье.

«По данным ученых из Канады, если человек с ожирением теряет пять-семь процентов лишнего веса, у него нормализуется артериальное давление, улучшается гликемический и липидный профиль. Если же похудеть на 7-15 процентов, то можно снизить риск поражения почек, апноэ во сне, и депрессии, То есть, нет ожирения — нет и заболевания, связанного с ожирением», — прокомментировала Павличенко.

По ее словам, также уменьшаются симптомы и тяжесть ревматических заболеваний или бронхиальной астмы. Кроме этого, качество жизни человека улучшается.

Однако быстрое похудение из-за диет может сопровождаться изменением метаболизма холестерина и увеличением риска желчнокаменной болезни. Избежать этого можно, если сбрасывать не более килограмма веса в неделю Светлана Павличенко терапевт, кардиолог

Похудение — это вопрос не только красоты, но и здоровья. Выбирать нужно не диету, а комплексный подход к изменению образа жизни, чтобы потерянные килограммы не вернулись. И на это может потребоваться 6-12 месяцев. Строгие диеты не годятся в длительной перспективе: они часто не сбалансированы по нутриентам, пояснила собеседница «Ленты.ру».

Фармакологические препараты для снижения веса назначает врач, и они должны применяться только в качестве дополнения к изменению образа жизни и питания

«Подбирая рацион для похудения не нужно бояться, что следовать ему придется всю жизнь. Нужен полноценный, разнообразный план питания, состоящий из здоровых продуктов. Один из лучших вариантов — средиземноморская диета. Ее основа — бобовые, фрукты и овощи, цельное зерно, орехи, нежирные молочные продукты, рыба и морепродукты. Красное мясо ограничивается, рафинированные углеводы, особенно добавленный сахар, практически полностью исключаются», — завершила диетолог.

Ранее Светлана Павличенко назвала полезную альтернативу сливочному маслу. Она посоветовала употреблять вместо него спред — менее известный продукт, представляющий собой эмульсию воды в масле и относящийся к мягким маргаринам. .

