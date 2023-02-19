Экс-президент США отказался от дальнейшего лечения в пользу хосписной помощи

Экс-президент США Джимми Картер предпочел хосписную помощь на дому вместо лечения врачей

Бывший президент США Джимми Картер отказался от продолжения лечения, предпочтя хосписный уход дома. Об этом сообщил Центр 39-го американского лидера в Twitter.

«После серии коротких госпитализаций бывший президент США Джимми Картер сегодня решил провести оставшееся время дома с семьей и получить хосписную помощь вместо дополнительного медицинского вмешательств», — говорится в сообщении. В организации отметили, что семья Картера поддерживает данное решение и просит уважать его право на частную жизнь.

В 2015 году у экс-президента США Джимми Картера была диагностирована меланома, однако спустя несколько месяцев он объявил о своем выздоровлении. Также бывший глава государства неоднократно попадал в больницу из-за переломов.

Ранее Картер заявил, что американская нация балансирует на краю расширяющейся пропасти. По словам политика, штурм Капитолия 6 января 2021 года должен был заставить американцев бороться с «ядовитой поляризацией общества», однако этого не произошло. Он обвинил республиканцев во лжи об украденных выборах, что разожгло недоверие к избирательной системе.