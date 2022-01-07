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Бывший президент США рассказал о пропасти для американской демократии

Экс-президент США Картер: американская нация балансирует на краю расширяющейся пропасти

Фото: Lars Niki / Getty Images

Американская нация балансирует на краю расширяющейся пропасти и без немедленных действий рискует столкнуться с гражданским конфликтом, который разрушит демократию в США. Об этом в свой статье для The New York Times рассказал бывший президент США Джимми Картер.

По словам политика, штурм Капитолия 6 января 2021 года должен был заставить американцев бороться «ядовитой поляризацией общества», однако этого не произошло. Он обвинил республиканцев за ложь об украденных выборах, которая разожгла недоверие к избирательной системе.

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«По данным Исследовательского центра американской жизни, 36 процентов американцев — почти 100 миллионов взрослых представителей различных политических взглядов — согласны с тем, что "традиционный американский образ жизни исчезает так быстро, что нам, возможно, придется применить силу, чтобы спасти его"», — обратил внимание экс-президент, заявив, что подобный образ мышления способен нанести серьезный ущерб демократической системе.

Картер призвал американских граждан согласиться с фундаментальными конституционными принципами и нормами справедливости, вежливости и уважения к верховенству закона, а также сопротивляться поляризации, которая меняет политическую идентичность.

«Все мы люди, все мы американцы, и у нас есть общие надежды на процветание наших сообществ и нашей страны. Мы должны найти способы возобновить взаимодействие, уважительно и конструктивно, ведя вежливые беседы с семьей, друзьями и коллегами и коллективно противодействуя силам, разделяющим нас», — заключил бывший президент.

В ноябре 2021 года президент США Джо Байден раскритиковал сенаторов-республиканцев, блокирующих законопроект о реформах избирательного права в стране, и призвал провести голосование. Политики от Республиканкой партии уже трижды блокировали рассмотрение разработанного демократами законопроекта об изменениях в избирательной системе, в том числе о расширении возможностей для регистрации избирателей, голосованию по почте и досрочно.

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Анжелика Бережная
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