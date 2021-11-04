Байден раскритиковал блокирующих избирательную реформу сенаторов

Президент США Джо Байден раскритиковал сенаторов-республиканцев, блокирующих законопроект о реформа избирательного права в стране, и призвал провести голосование. Заявление лидера, распространенное Белым домом, приводит ТАСС.

Глава государства указал, что положения законопроекта пять раз проходили через Сенат с подавляющей двухпартийной поддержкой. «Пусть будет обсуждение и пусть будет голосование. Право голоса священно и конституционно. Оно является основополагающим для всех других прав. Сама душа Америки под угрозой», — подчеркнул Байден.

Сенаторы-республиканцы уже трижды блокировали рассмотрение разработанного демократами законопроекта об изменениях в избирательной системе, в том числе о расширении возможностей для регистрации избирателей, голосованию по почте и досрочно.

Ранее Reuters писал, что Министерство юстиции США подаст иск против властей штата Джорджия за принятие закона о досрочном голосовании. В исковом заявлении утверждается, что новые правила нарушают гражданские права и свободы американцев. Президент Джо Байден, который стал первым кандидатом в президенты от Демократической партии за три десятилетия, победившим в Джорджии, раскритиковал закон о досрочном голосовании, назвав его «антиамериканским».

