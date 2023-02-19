Раскрыта длительность иммунитета после COVID

Lancet: риск тяжелого COVID при повторной инфекции снижается на 88 процентов

У пациентов, которые ранее были инфицированы SARS-CoV-2, риск госпитализации или смерти от COVID-19 снижается на 88 процентов в течение как минимум десяти месяцев по сравнению с теми, кто ранее не был инфицирован. Это раскрыли ученые Школы медицины Вашингтонского университета, которые опубликовали статью в журнале Lancet.

Исследователи провели обзор и метаанализ всех предыдущих научных работ, в которых сравнивали снижение риска повторного заражения COVID-19 среди невакцинированных лиц с предшествующей инфекцией и невакцинированных людей без предшествующей инфекции, опубликованных до сентября 2022 года. В выборку вошли 65 исследований, проведенных в 19 странах, при этом оценивались такие исходы, как положительные результаты теста на коронавирус, симптоматические проявления инфекции и тяжелое течение заболевания.

Анализ 21 исследования показал, что защита от повторного заражения вариантами, предшествующими штамму омикрон, составляла около 85 процентов в течение одного месяца и снизилась примерно до 79 процентов через десять месяцев. Защита от инфекции против заражения вариантом омикрон BA.1 была ниже (74 процента в течение одного месяца) и снижалась быстрее — до 36 процентов примерно через десять месяцев.

Анализ пяти исследований, в которых рассматривались случаи тяжелых заболеваний, продемонстрировал, что защита оставалась высокой в ​​течение десяти месяцев: 90 процентов для предковых штаммов альфа и дельта и 88 процентов для омикрона BA.1. Шесть исследований, оценивающих защиту конкретно от разновидностей штамма омикрон (BA.2 и BA.4/BA.5), показали значительное снижение защиты в случае, если предшествующая инфекция была пре-омикронным вариантом. Но если человек перенес инфекцию штаммом омикрон, защита поддерживалась на более высоком уровне.