Пользователей сети смутил неожиданный способ девушки носить серьги-гвоздики

Тиктокерша Каталина: с застежки серег-гвоздиков следует снимать пластиковую пластину

Тиктокерша Каталина (фамилия неизвестна) с никнеймом @catalinasmith2002 из США показала неожиданный способ носить серьги-гвоздики и смутила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала соответственные украшения в виде бабочек. Затем она отделила от застежки-зажима круглую пластиковую пластину, отметив, что ранее надевала фиксатор на штифт вместе с ней. «Извините, я была единственной, кто не знал, что следует снимать данную деталь? Моя подруга только что показала мне это, и я в шоке», — заявила юзерша.

В свою очередь зрители высказались по данному вопросу в комментариях. «И что дальше?.. Правильно ли я вообще живу?», «Подождите, что?», «Я ненавидела эти пластины и выкинула их, потому что с ними было больно», «Их следует не выбрасывать, а использовать для более тяжелых сережек», «Данная деталь помогает зажиму не провалиться в прокол мочки», — отметили они.

Ранее блогерша Николь Джордан отказалась снимать тяжелые серьги и осталась с рваным ухом. 21-летняя юзерша рассказала, что носила в ушах несколько украшений одновременно, в том числе массивные кольца в мочках.