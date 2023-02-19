Главком сил НАТО в Европе оценил потребность Украины в истребителях F-16

Главком сил НАТО в Европе Каволи заявил, что истребители F-16 могут помочь Украине

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что поставки американских истребителей F-16 способны помочь Украине в ведении боевых действий. Об этом пишет Politico.

На закрытом брифинге с участием более 10 сенаторов и членов Палаты представителей генерала спросили, помогут ли истребители F-16 Киеву одержать победу над Россией, и тот ответил утвердительно. Также Каволи указал, что Украина нуждается в ракетах с дальностью более 100 километров, чтобы поражать российские позиции с большего расстояния, и в беспилотниках.

Военачальник указал, что США и их союзники должны отправить Украине «самое передовое оружие, с которым они могут расстаться».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что истребители F-16 должны оставаться на территории страны, а поставлять их Украине не стоит. Он отметил, что это «абсолютно иная ситуация».