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03:09, 19 февраля 2023Мир

Главком сил НАТО в Европе оценил потребность Украины в истребителях F-16

Главком сил НАТО в Европе Каволи заявил, что истребители F-16 могут помочь Украине

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что поставки американских истребителей F-16 способны помочь Украине в ведении боевых действий. Об этом пишет Politico.

На закрытом брифинге с участием более 10 сенаторов и членов Палаты представителей генерала спросили, помогут ли истребители F-16 Киеву одержать победу над Россией, и тот ответил утвердительно. Также Каволи указал, что Украина нуждается в ракетах с дальностью более 100 километров, чтобы поражать российские позиции с большего расстояния, и в беспилотниках.

Военачальник указал, что США и их союзники должны отправить Украине «самое передовое оружие, с которым они могут расстаться».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что истребители F-16 должны оставаться на территории страны, а поставлять их Украине не стоит. Он отметил, что это «абсолютно иная ситуация».

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Марина Совина
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