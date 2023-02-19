Глава евродипломатии Боррель признал Украину членом европейской семьи

Украина уже стала частью европейской семьи, осталось лишь «институционализировать это решение». С таким признанием выступил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Украина уже стала членом европейской семьи, ее частью, поскольку ее бомбят (...). Теперь осталось просто институционализировать это решение», — сказал глава евродипломатии.

Ранее он назвал Европейский союз армией Киева, так как конфликт внутри территорий Украины угрожает европейской безопасности. Глава евродипломатии назвал экзистенциальной угрозой происходящее в республике.

По его словам, Украина получает достаточно вооружений, но мало боеприпасов. Он призвал Европейский союз в течение недель решить эту проблему. «Важно, чтобы [президенту Украины Владимиру] Зеленскому меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы», — сказал дипломат.

