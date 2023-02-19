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12:23, 19 февраля 2023Мир

Боррель назвал ЕС армией Украины

Боррель: ЕС является армией Киева, так как конфликт угрожает европейской безопасности

Фото: Johanna Geron / Reuters

Европейский союз (ЕС) — армия Киева, так как конфликт внутри территорий Украины угрожает европейской безопасности. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Глава евродипломатии назвал экзистенциальной угрозой происходящее в республике. «Мы армия Украины, поскольку эта война — вызов нашей безопасности», — сказал он.

Ранее Боррель заявил, что Украина получает достаточно вооружений, но мало боеприпасов. Он призвал Европейский союз в течение недель решить эту проблему. «Важно, чтобы [президенту Украины Владимиру] Зеленскому меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы», — сказал дипломат.

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Виктория Кондратьева
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