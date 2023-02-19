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12:14, 19 февраля 2023Мир

Боррель призвал решить проблему с боеприпасами для Украины

Боррель призвал решить проблему с боеприпасами для Украины в течение недель

Фото: Johanna Geron / Reuters

Украина получает достаточно вооружений, но мало боеприпасов, поэтому Европейский союз (ЕС) в течение недель должен решить эту проблему. С таким призывом выступил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Украина получает достаточно оружия, но мало боеприпасов. В этом проблема, важно, чтобы [президенту Украины Владимиру] Зеленскому меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы», — заявил глава евродипломатии.

Ранее Боррель призвал страны последовать примеру Германии в отправке танков на Украину. Он подчеркнул, что после многочисленных упреков, высказанных в адрес Берлина за задержку поставок боевой техники Киеву, «будет очень досадно», если другие государства не отправят танки на Украину.

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Виктория Кондратьева
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