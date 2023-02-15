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16:41, 15 февраля 2023Мир

Боррель призвал последовать примеру ФРГ в поставках танков на Украину

Боррель призвал страны ЕС последовать примеру Германии в поставках танков на Украину

Фото: Benjamin Westhoff / Reuters

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель призвал страны последовать примеру Германии в отправке танков на Украину, пишет Reuters.

Боррель подчеркнул, что после многочисленных упреков, высказанных в адрес Берлина за задержку поставок боевой техники Киеву, «будет очень досадно», если другие государства не отправят танки на Украину.

Ранее газета Welt, ссылаясь на источник из правительственных кругов, сообщила, что Нидерланды и Дания не планируют участвовать в «танковом альянсе» государств, которые поставляют более современные модели танков Leopard на Украину.

В конце января западные страны заявили о намерении поставить танки для Украины. Так, Германия обещала отправить Киеву танки Leopard 2, они прибудут в марте. О готовности передать Киеву танки Leopard 2 также заявляли Норвегия, Испания, Португалия и Польша.

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Варвара Кошечкина
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