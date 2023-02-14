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00:09, 15 февраля 2023Мир

Стало известно об отказе Нидерландов и Дании поставлять Leopard 2 на Украину

Welt: Нидерланды и Дания отказались поставлять Украине танки Leopard 2

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Нидерланды и Дания не планируют участвовать в «танковом альянсе» государств, которые поставляют более современные модели танков Leopard на Украину. Об этом написала газета Welt, ссылаясь на источник из правительственных кругов.

Издание подчеркнуло, что Нидерланды и Дания полностью отказались поставлять танки Leopard 2 на Украину. В качестве компенсации страны выразили готовность ремонтировать и готовить боевые машины Leopard 1.

Ранее 14 февраля в США назвали число стран-поставщиков танков Leopard Украине. Американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что таких государств восемь: Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия.

В конце января западные страны заявили о намерении поставить танки для Украины. Так, Германия обещала отправить Киеву танки Leopard 2, они прибудут в марте. При этом страна поддержала реэкспорт машин из стран-партнеров по НАТО. О готовности передать Киеву танки Leopard 2 также заявляли Норвегия, Испания, Португалия и Польша.

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Марина Совина
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