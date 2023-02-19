В Китае назвали следующую цель агрессии НАТО после Украины

Global Times: Китай станет следующей целью агрессии НАТО из-за конфликта с Тайванем

После завершения конфликта на Украине Китай станет следующей целью агрессии НАТО из-за споров и притязаний Пекина насчет Тайваня. Такую цель назвали обозреватели китайской газеты Global Times.

«Миновал почти год с начала российско-украинского конфликта. НАТО во главе с США до сих пор вовлечена в кризис, который сама же и спровоцировала. Тем не менее, западный альянс задумал еще один, на Тайване», — говорится в публикации, приуроченной к окончанию Мюнхенской конференции по безопасности. По мнению обозревателей, НАТО заинтересована в новом витке эскалации между Пекином и Тайбэем, чтобы окончательно решить вопрос о суверенитете острова.

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь в ходе заседания Совета Безопасности организации назвал безответственными заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Дипломат отметил, что включение вызовов со стороны КНР в оборонное планирование Североатлантического альянса является беспочвенным.