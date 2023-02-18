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05:40, 18 февраля 2023Мир

В Китае назвали безответственными заявления генсека НАТО

Постпред КНР Цзюнь назвал безответственными заявления генсека НАТО Столтенберга по АТР
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: AFLO/ Globallookpress.com

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь в ходе заседания Совета Безопасности организации назвал безответственными заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат отметил, что включение вызовов со стороны КНР в оборонное планирование Североатлантического альянса является беспочвенным.

Цзюнь добавил, что с одной стороны НАТО утверждает, что остается региональным оборонительным союзом, с другой — стремится выйти за пределы своей зоны обороны и провоцирует конфликты, напряженность и угрозу, усиливая военные связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

«С обеспокоенностью отмечаем, что генсек НАТО недавно сделал множество безответственных и беспочвенных заявлений по ситуации в АТР», — заключил постпред Китая.

Ранее газета Berliner Zeitung сообщала, что НАТО хочет активизировать сотрудничество с Австралией, Японией, Новой Зеландией и Южной Кореей, генсек альянса Йенс Столтенберг планирует подписать совместную декларацию уже на летнем саммите в Литве.

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Марина Совина
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